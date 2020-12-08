"Mesut Özil yüzde 90 devre arasında Fenerbahçe'de"

Sinan Engin Fenerbahçe'nin devre arasında yüzde 90 ihtimalle Mesut Özil'i transfer edeceğini öne sürdü.

, Fotoğraf; EPA
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'Mesut Özil yüzde 90 devre arasında Fenerbahçe'de'
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08 Aralık 2020 01:00
Arsenal'de kadro dışı kalan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye yüzde 90 transfer olacağı Sinan Engin tarafından iddia edildi.

Sinan Engin yorumculuk yaptığı programda Londra'dan duyum aldığını iddia ederek Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye yüzde 90 ihtimalle geleceğini, stoper ve kanat oyuncusu ile birlikte sarı lacivertlilerin 3 transfer yapacağını söyledi. Engin ayrıca Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen bazı oyuncuların da olduğunu söyledi.

Engin'in konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

"Mesut Özil devre arasında yüzde 90 Fenerbahçe'ye gelmeye yakın. Bir stoper bir de kanat oyuncusu muhtemel. Bazı sürpriz isimler de gidebilir Fenerbahçe'den. Fenerbahçeli bazı oyuncıların menajerleri oyuncılarını iyi motive etsinler."



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