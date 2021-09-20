"Mesut Özil yoksa, demek oyun sistemi de dinlendirilmiş!"

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in Başakşehir maçında ilk 11'de olmamasına eleştiri geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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'Mesut Özil yoksa, demek oyun sistemi de dinlendirilmiş!'
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20 Eylül 2021 11:14
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 2-0 kaybettiği maçı Engin Verel, Akşam Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi.

Engin Verel, Fenerbahçe'de Mesut Özil'in Başakşehir maçında ilk 11'de olmamasını eleştirdi. İşte o köşe yazısı...

"Fenerbahçe, Avrupa dönüşü Başakşehir karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Peki dinlendirilmeye çekilen futbolculardan biri kimdi tahmin edin: Mesut Özil...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bundan bir süre önce, "Hocamız, oyun sistemini Mesut Özil'e göre kurgulayacak" tarzında açıklamalar yapmıştı. Mesut dün 11'de olmadığına göre demek ki F.Bahçe'nin oyun sistemi de "dinlendirilmeye" alınmış!

3'lü savunma sistemini benimseyen hocalar, orta saha seçimlerinde genellikle Mesut tarzında oyuncuları tercih etmezler. Bunun tam aksi iddia edilse de, Frankfurt karşısında oynayan bazıları 11'de, Mesut ise değildi..."


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