Mesut Özil yine boş geçmedi

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle takımından ayrı kalan Mesut Özil, ilk 11 çıktığı Alanyaspor maçında yine boş geçmedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mesut Özil yine boş geçmedi
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14 Mart 2022 08:50
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle takımından ayrı kalan Mesut Özil, ilk 11 çıktığı Alanyaspor maçında yine ağları havalandırdı.

8 maç aradan sonra geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor mücadelesinin son dakikalarında şans bulan Mesut Özil, bu kez Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı. 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, Akdeniz ekibi karşısında süre bulduğu dakikalar içerisinde elinden geleni yaptı.

Yıldız futbolcu, hücumda takımının ataklarını yönlendirmeye çalıştı, arkadaşlarını organize etmek için önemli bir mücadele örneği ortaya koydu. Mesut, 50. dakikada penaltıdan rakip fileleri havalandırırken, bu sezon ligdeki 8., toplamda 9. golünü kaydetti.

Mesut Özil şunları söyledi: Deplasmanda önemli bir galibiyet aldık. Bütün ekibimizi kutlarım. Fenerbahçe seyircisine layık bir takım olmak için mücadeleye devam.

 

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