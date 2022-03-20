Mesut Özil: "Yakaladığımız başarıyı sürdürmek istiyoruz"

Fenerbahçe'nin kaptanı Mesut Özil, Süper Lig'de oynayacakları Konyaspor maçını kazanacaklarını ve çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil: 'Yakaladığımız başarıyı sürdürmek istiyoruz'
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20 Mart 2022 12:16
Yeni yılda ligdeki ilk gol sevincini deplasmanda 5-2 kazanılan Alanyaspor maçında atan Mesut Özil, toplamda bu kulvarda 8. golüne ulaşmıştı.

İttifak Holding Konyaspor karşısında da ilk 11'de olacak kaptan Mesut, takımın hem moral hem de performans anlamında çok iyi bir seviyede olduğunu söyledi.

33 yaşındaki futbolcu, "Konyaspor zor bir rakip ve ilk maçta bizi yenmişlerdi. Sahamızda taraftarımızın da desteğiyle onları devirip, 3 puanı almak istiyoruz. Yakaladığımız başarılı seriyi sürdürmek amacındayız" yorumunu yaptı.

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