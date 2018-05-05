Mesut Özil: 'Wenger ile kazanmak isterdim'

elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselemeyenTürk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, maçın ardından duygularını paylaştı.Mesut Özil, "Atletico Madrid mağlubiyetinden sonra Madrid gecesi bizim için uykusuz geçti. Bu sezonu kupayla tamamlamamız için son şansımızdı. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Arsene Wenger ile bir kupa daha kazanmak isterdim" ifadelerini kullandı.Futbol yorumcusu Martin Keown, Arsenal maçının ardından Mesut Özil'i çok sert eleştirdi ve yıldız futbolcunun timsah gözyaşları döktüğünü söyledi.Maçın ardından konuşan Keown, "Bu formayı hak etmiyor. Diğer oyuncular topu ona ulaştırmaya uğraşıyor onun için uğraşıyor ama o takım için çalışmıyor. Yeni menajer için bu oyuncular büyük problem olacak. Timsah gözyaşları döküyor ancak beni kandıramıyor" dedi.