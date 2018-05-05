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Mesut Özil: "Wenger ile kazanmak isterdim"

UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid'e elenen Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özdil, son kez Arsene Wenger ile kupa kazanmak istediğini ancak başaramadıklarını dile getirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mesut Özil: 'Wenger ile kazanmak isterdim'
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05 Mayıs 2018 04:23
Mesut Özil'den Wenger sözleri! Atletico Madrid'e elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselemeyen Arsenal'de Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, maçın ardından duygularını paylaştı.

"SON ŞANSIMIZDI"

Mesut Özil, "Atletico Madrid mağlubiyetinden sonra Madrid gecesi bizim için uykusuz geçti. Bu sezonu kupayla tamamlamamız için son şansımızdı. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Arsene Wenger ile bir kupa daha kazanmak isterdim" ifadelerini kullandı.

ÖZİL'E ÇOK SERT ELEŞTİRİ

Futbol yorumcusu Martin Keown, Arsenal maçının ardından Mesut Özil'i çok sert eleştirdi ve yıldız futbolcunun timsah gözyaşları döktüğünü söyledi.

Maçın ardından konuşan Keown, "Bu formayı hak etmiyor. Diğer oyuncular topu ona ulaştırmaya uğraşıyor onun için uğraşıyor ama o takım için çalışmıyor. Yeni menajer için bu oyuncular büyük problem olacak. Timsah gözyaşları döküyor ancak beni kandıramıyor" dedi.



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