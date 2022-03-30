Mesut Özil ve Ozan Tufan'a A takım ayarı

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan, sarı-lacivertli takım sabah çalışıyorsa öğleden sonra, akşam çalışıyorsa sabah saatlerinde idman yapacak

Haber; Sabah
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Mesut Özil ve Ozan Tufan'a A takım ayarı
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30 Mart 2022 09:15
F.Bahçe'de 24 Mart'ta kadro dışı kalan Mesut Özil ile Ozan Tufan'a sarı-lacivertli kulüp yeni idman programını yollarken bir detay dikkat çekti. Yönetimin takımla aynı anda Samandıra'da olmamaları için iki futbolcuya farklı saatler verdiği öğrenildi.

Kadro dışı kalan ikili, takım sabah çalışıyorsa öğleden sonra, akşam çalışıyorsa sabah idman yapacak. İki futbolcu dün bu yeni idman saatine göre ilk çalışmalarını gerçekleştirdi. Teknik direktör İsmail Kartal'la Konyaspor maçı devre arasında tartıştığı için kadro dışı kaldığı iddia edilen Mesut ve Ozan sessizliğini korurken, futbolcuların da kulübe avukatlarını yolladığı ve süreci takip ettikleri bildirildi.
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