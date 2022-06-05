Fenerbahçe'de pek çok kulübün devrede olduğu Kim Min Jae ve durumu merak konusu olan Mesut Özil için kritik tarih 13 Haziran... Sezon öncesinde başlayacak ilk hazırlıklarda yönetim ve yeni hoca Jorge Jesus, iki yıldızın geleceği konusunda kararını verecek.



Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus, önceki gün düzenlenen imza töreninde pekçok konuya açıklık getirmiş, özellikle kamuoyunda uzun zamandır tartışılan Mesut Özil konusuna son noktayı koymuştu. Ayrıca, Avrupa'nın dev takımlarının radarında olan Kim-Jae Min konusunda gelecekte alınacak kararı da gündeme taşımıştı.



67 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Mesut Özil konusunda yönetimin aldığı kararı desteklediğini belirterek, "Mesut Özil gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim" dedi.



Sakatlık sürecini ülkesi Güney Kore'de geçiren Kim-Jae Min için Başkan Ali Koç, "Tutmak için elimizden geleni yapacağız, dünya çapında oyuncu. Bu tarz oyuncular fazla yok. Sadece futbol değil karakter olarak da tam savaşçı biri. Gelen teklifler var bu teklifleri inşallah değerlendirmek durumunda kalmayız" yorumunu yapmıştı.



YENİDEN GÖRÜŞECEKLER



Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda iki oyuncunun geleceğiyle ilgili kritik tarih belli oldu. 13-15 Haziran tarihlerinde İstanbul'da ilk etap çalışmaları yapılacak. Bu anlamda yönetim ve Jorge Jesus, iki oyuncunun geleceğiyle ilgili konuları tekrar masaya yatıracak.



