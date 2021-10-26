'Mesut Özil ve İrfan Can'ı bu sisteme katmalı'

3 maçtır kazanamayan Fenerbahçe'de sistem ve oyuncu tercihleriyle teknik direktör Vitor Pereira hedef haline geldi.



Trabzonspor yenilgisi, Antwerp beraberliği, üstüne Alanyaspor şoku Fenerbahçe'de havayı yeniden 'kış'a çevirdi. Son 5 maçta bir kez kazanabilen sarı-lacivertli takım, lider Trabzonspor'un 5 puan gerisine düşerken UEFA Avrupa Ligi'nde de gruptan çıkma şansını tehlikeye attı. Eleştiri okları ise 'hakemler'den Vitor Pereira'ya döndü. Portekizli teknik adamın hem sistemi hem de oyuncu tercihleri tartışılıyor. Takımın sahada iştah, mücadele ve savunma olarak güzel işler yaptığı kabul edilse de hücumda 'üretkenlik ve sonuç alma' konusunda son derece yetersiz kaldığı ortak görüş. Bunun sorumlusunun ise Pereira olduğu ifade ediliyor.



Mesut ve İrfan'ı mutlaka sisteme katmalı



Portekizli hocanın, Alanyaspor karşısında ölçüsüz rotasyonunun, hamle yapmak için 70 dakika beklemesinin ve ön taraftaki sıkıntı ortadayken en formda isim Enner Valencia'yı kenarda oturtmasının büyük hata olduğu belirtildi. Mesut Özil'in çok geç oyuna alındığı, İrfan Can Kahveci dururken Crespo değişikliğinin de yanlış olduğu dile getirildi. Futbolun gol ve sonuç oyunu olduğunu hatırlatan otoriteler, "Fenerbahçe'de en büyük sıkıntı gol ve atakları sonuçlandırma sorunu. Bunun için de kalite ve yetenek gerekiyor. Pereira bunu çözmek için Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi mutlaka sistemin içine katmalı ya da sistemini bu isimlere göre revize etmeli" diyor.





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