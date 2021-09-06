"Mesut Özil üç sene Fenerbahçe'de kalacak"

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil ile ilgili olarak flaş bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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'Mesut Özil üç sene Fenerbahçe'de kalacak'
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06 Eylül 2021 12:32
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'in geçtiğimiz günlerde Katar'a gitmesi "Acaba transfer mi oluyor?" sorusunu akıllara getirdi. Mesut Özil'in Katar ziyareti sonrası çıkan transfer dedikodularına menajeri cevap verdi.

Sarı-lacivertli yıldızla ilgili Fanatik Gazetesi'ne konuşan Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt, ayrılık iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

"ŞAMPİYONLUĞA GELDİ, PARAYA DEĞİL"

Mesut Özil hakkında konuşan Erkut Söğüt "Bazı futbolcular vardır başka kulüp bulamadıkları için Türkiye'ye gelirler. Mesut ise her zaman planladığı ve istediği için geldi. Para için değil! Mesut, Fenerbahçe ile şampiyon olmaya geldi." dedi.

"ÜÇ SENE DAHA FENERBAHÇE'DE"

Yıldız ismin Katar'a gitmesiyle ilgili de konuşan Söğüt, "Mesut daha 3 sene Fenerbahçe'de futbol oynayacak. Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti." ifadelerini kullandı.

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