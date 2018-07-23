Mesut Özil, Türk Milli Takımı'nda oynayabilir

Irkçı saldırılar sonucunda Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil, Türkiye adına oynayabilir mi?

23 Temmuz 2018 17:00
Mesut Özil, Türk Milli Takımı'nda oynayabilir
Mesut Özil için bu ihtimalin olup olmadığı merak edilirken gerçekler ortaya çıktı. FIFA'nın düzenlemelerine göre bunun sadece bir yolu var.
FIFA Yönetmeliği'nin 8. maddesindeki "Federasyon değiştirmek" başlığının 2. maddesine göre, daha önce bir milli takım ile resmi maça çıkmış oyuncu, kendi elinde olmayan sebepler nedeniyle ya da devletin kararı sonucunda vatandaşlık hakkını kaybetmesi durumunda milli takımını değiştirebiliyor. Bu durumda oyuncu, haklı olduğunu gösteren sebepleri Oyuncular Statüsü Komitesi ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'a bir dilekçeyle sunarak milli takımını değiştirmeyi talep edebiliyor. Bu da demek oluyor ki, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın A Milli Takım'a geçmesinin tek yolu, şu aşamada çok olası gözükmese de, Almanya'nın iki oyuncuyu vatandaşlıktan çıkarma kararı alması.

İŞTE FIFA'DA YER ALAN İLGİLİ MADDE

1. Eğer bir oyuncunun birden fazla vatandaşlığı varsa, veya başka bir ülkenin vatandaşlığını aldıysa, sadece bir sefere mahsus olarak, uluslararası müsabakalarda temsil edeceği milli takımı değiştirilebilmektedir, bunun için şu koşulların da geçerli olması gereklidir:

a) A milli takım seviyesinde, resmi müsabakalarda (tam veya kısa süre) oynamamış olması veya değiştirmek istediği milli takım seviyesinde başka bir ülke adına oynamamış olması lazımdır.

b) Değiştirdiği Milli Takım adına, önceki oynadığı Milli Takım ile katıldığı hiçbir turnuvaya katılamaz.

2. Eğer bir oyuncu Milli Takım ile resmi maça çıktğı ülkenin vatandaşlığını kendi elinde olmayan sebeplerden ötürü veya kendi rızasına karşı, devletin verdiği bir karar sonucu kalıcı olarak kaybederse, başka bir ülkenin vatandaşlığına önceden sahip olması durumunda, bu vatandaşı olduğu diğer ülke için oynamak adına izin isteme hakkına sahiptir.

3. Yukarıdaki 1. ve 2. Maddeye uygun olarak Milli Takım değiştirme hakkı olan oyuncu, bu hakkını kullanmak için FIFA Genel Sekreterliği'ne yazılı resmi bir dilekçe sunmalıdır. Oyuncunun bu talebi Oyuncular Statüsü Komitesi tarafından değerlendirilecektir. Bütün bu prosedür, Oyuncular Statüsü Komitesi ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu usulunce yapılacaktır. Milli Takım değiştirmek için başvuruda bulunan oyuncu, işlemleri tamamlanmadan hiçbir takım için maça çıkamayacaktır.

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