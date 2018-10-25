Mesut Özil transferlere devam ediyor!

May I introduce to you: Siddh "jenasid" Chandarana is the next member of the @M10Esports family! 🇮🇳💪🏼🎮 @jenasidfc is one of India's very best FIFA Athletes. Welcome to the squad!!! Team mein apka hardik swagat hai👍🏼 #M1Ö #TeamOzil pic.twitter.com/nGenrIyhaG



— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 24 Ekim 2018

Mesut Özil espora en çok ilgi gösteren ünlülerin başında geliyor. FIFA takımı kuran futbolcu şimdiye kadar 4 oyuncuyla anlaştı.Bir Türk, bir Amerikalı, bir de Brezilyalı oyuncuyla anlaşan takımın şimdi de bir Hintliyle anlaşması tüm dünyayı kapsayan bir oluşum olmaya çalıştığının göstergesi. Takım FIFA'da iyi geçmişlere sahip oyunculardan kuruluyor ve bu sayede daha şimdiden FIFA'nın en güçlü takımları arasındalar.Mesut'un bu hamlesi birçok kişiyi esporla buluşturacak olsa da deneyimli futbolcunun farklı bir oyunla birlikte sahneye girip girmeyeceği hala soru işareti.Twitch'te yayınlar yapmaya başlayan Mesut Özil esporla oldukça içli dışlı durumda. Yayınlarında Fortnite oynayan futbolcudan yakın zamanda en azından Fortnite'ta da bir girişim göstermesini bekliyor.