Mesut Özil transferlere devam ediyor!

Mesut Özil kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. Yıldız oyuncunun son transferi Hindistan'dan.

Mesut Özil espora en çok ilgi gösteren ünlülerin başında geliyor. FIFA takımı kuran futbolcu şimdiye kadar 4 oyuncuyla anlaştı.

Bir Türk, bir Amerikalı, bir de Brezilyalı oyuncuyla anlaşan takımın şimdi de bir Hintliyle anlaşması tüm dünyayı kapsayan bir oluşum olmaya çalıştığının göstergesi. Takım FIFA'da iyi geçmişlere sahip oyunculardan kuruluyor ve bu sayede daha şimdiden FIFA'nın en güçlü takımları arasındalar.

Mesut'un bu hamlesi birçok kişiyi esporla buluşturacak olsa da deneyimli futbolcunun farklı bir oyunla birlikte sahneye girip girmeyeceği hala soru işareti.



Twitch'te yayınlar yapmaya başlayan Mesut Özil esporla oldukça içli dışlı durumda. Yayınlarında Fortnite oynayan futbolcudan yakın zamanda en azından Fortnite'ta da bir girişim göstermesini bekliyor.
Video Galeri
Son haberler
...

PUBG güncelleme, PUBG halloween güncelleme nasıl yapılır? PUBG cadılar bayramı güncellemesi Yeni silah skorpion
...

Zeitnot istemedi o ikili Allstar'a gidiyor!
...

PUBG'nin büyük güncellemesi test edilmeye başlandı! İşte tüm detaylar!
...

HCT Sonbahar Şampiyonası sona erdi
...

FIFA 19 haftanın takımı açıklandı! Fenerbahçeli futbolcu da listede!
...

Mesut Özil transferlere devam ediyor!
...

100 üzerinden 97 puan aldı!
...

PES'te alev aldılar! Haftanın takımı!
...

PUBG'ye yeni kostümler geliyor!
...

Clash ve Maestro'ya nerf!

Sporx Anasayfasına Dön