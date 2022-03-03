Mesut Özil, Trabzonspor'a özel hazırlanıyor!

Fenerbahçe, Kasımpaşa galibiyetinin ardından pazartesiyi izinli geçirmişti.



Lider Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları dün yapılan antrenmanla başladı. Haftanın ilk çalışmasına Mesut Özil damgasını vurdu. Tecrübeli oyuncu, 19 Ocak'taki Altay maçından beri sahalardan uzak.



Belindeki ağrılar nedeniyle özel bir tedavi uygulanan Mesut, son Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna da alınmamıştı. 33 yaşındaki futbolcu, çarşamba günkü idmanda tam anlamıyla şov yaptı. Mesut, çift kale maçta rakip takımın savunmasındaki takım arkadaşlarına zor anlar yaşattı. İzleyenlene resital sunan yıldız oyuncu, müthiş performansını iki şık golle süsledi.



Arda'ya yakın ilgi



Mesut Özil ayrıca genç yetenek Arda Güler'le de yakından ilgilendi. Maç her durduğunda Arda'nın yanına giden Mesut, genç arkadaşına neler yapması gerektiğini anlattı.



İsmail Kartal, Trabzonspor karşısında dünyaca ünlü yıldızı 11'de oynatmak istiyor. Tecrübeli oyuncunun kondisyon açığını hızla kapatması için ayrı bir idman programı da uygulayacağı öğrenildi.



Trabzonspor maçında oynamayı çok isteyen Mesut Özil, takımının en önemli hücum silahı olacak.



