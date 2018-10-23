Mesut Özil tarihe geçti! 'Seksi oynadık'

Türk asıllı Alman yıldızı, Premier Lig tarihine adını yazdırdı.Mücadelenin 45. dakikasında Leicester City'nin ağlarını havalandıran Mesut, Premier Lig'de 30 gole ulaştı ve İngiltere'de en çok gol atan Alman futbolcular arasında Klinsmann'ı yakaladı.İngiltere'de en çok gol atan Alman oyuncular ise Uwe Resler(29), Robert Huth(21) ve Podolski(19) şeklinde sıralanıyor.Maçın ardından paylaşım yapan Mesut Özil, "Bu gece seksi bir futbol oynadık. Bu takımın ve kulübün kaptanı olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.