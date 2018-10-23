  •  
    Mesut Özil şovunu yaptı ve Arsenal alev aldı!..
  •  
    Adana Demirspor'dan flaş Tanju Çolak kararı!
  •  
    F.Bahçe'de vakit doldu artık BANA müsade!..
  •  
    Galatasaray - Schalke maçı HANGİ kanalda?
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"

Mesut Özil tarihe geçti! "Seksi oynadık"

Arsenal'in Leicester City'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Mesut Özil tarihe geçti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mesut Özil tarihe geçti! 'Seksi oynadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2018 00:21
Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut  Özil, Premier Lig tarihine adını yazdırdı.

Mücadelenin 45. dakikasında Leicester City'nin ağlarını havalandıran Mesut, Premier Lig'de 30 gole ulaştı ve İngiltere'de en çok gol atan Alman futbolcular arasında Klinsmann'ı yakaladı.

İngiltere'de en çok gol atan Alman oyuncular ise Uwe Resler(29), Robert Huth(21) ve Podolski(19) şeklinde sıralanıyor.

Maçın ardından paylaşım yapan Mesut Özil, "Bu gece seksi bir futbol oynadık. Bu takımın ve kulübün kaptanı olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için