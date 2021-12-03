Mesut Özil: "Taraftarı üzmeye hakkımız yok"

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Galatasaray maçından önce olduğu gibi yeniden kolları sıvadı ve bir konuşma yaptı.

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Mesut Özil: 'Taraftarı üzmeye hakkımız yok'
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03 Aralık 2021 10:48
Fenerbahçe 'de derbi galibiyeti yeni bir sayfa açılmasını sağlasa da Olympiakos yenilgisi ve Göztepe beraberliği yeniden karamsar bir hava oluşmasına neden oldu. Kaptan Mesut Özil, Galatasaray maçından önce olduğu gibi yeniden kolları sıvadı.

Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre; Tecrübeli oyuncu, dünkü antrenmanın ardından takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptı. Taraftarı daha fazla üzmeye hakları olmadığını dile getiren Mesut, "Bir an önce toparlanmalıyız. Birlik olup, ayağa kalkmalıyız. Rizespor maçını evimizde oynayacağız. Beyaz bir sayfa açmak için önemli bir fırsat" dedi.

"SERİYE İHTİYACIMIZ VAR"

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin asla pes etmeyeceğini söyleyerek, "Bu formanın hakkını vereceğiz. Daha önümüzde oynayacağımız çok maç var. İşleri yoluna koyabiliriz. Tek ihtiyacımız olan, galibiyet serisi yakalamak. Sonra devamını getirebiliriz" diye konuştu. 

 

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