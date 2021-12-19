Mesut Özil: 'Siz bunu hak etmiyorsunuz'

Fenerbahçe'nin kaptanı Mesut Özil, Beşiktaş derbisnin ardından sosyal medya hesabındna açıklama yaptı.



Sarı-lacivertli taraftarlara yönelik paylaşım yapan Mesut Özil, Fenerbahçe camiasının bu sonuçları hak etmediğini belirtti.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mesut Özil "Müthiş desteğiniz için bir kez daha teşekkür ederiz. Siz bundan daha iyisini hak ediyorsunuz." dedi.





İLGİLİ VİDEO