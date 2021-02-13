Mesut Özil: 'Şimdi sırada daha çok çalışmak var'

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de ilk kez 11'de forma şansı bulan Mesut Özil, karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulundu.
Özil, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Zorlu bir maçın ardından çok önemli 3 puan! İyi bir mücadele ortaya koymamıza rağmen şimdi sıra daha çok çalışıp daha iyi olmak." ifadelerini kullandı.
Mesut Özil, Karagümrük maçında 80. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakmıştı.
Özil, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Zorlu bir maçın ardından çok önemli 3 puan! İyi bir mücadele ortaya koymamıza rağmen şimdi sıra daha çok çalışıp daha iyi olmak." ifadelerini kullandı.
Mesut Özil, Karagümrük maçında 80. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakmıştı.