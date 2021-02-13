Mesut Özil: 'Şimdi sırada daha çok çalışmak var'

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de ilk kez 11'de forma şansı bulan Mesut Özil, karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulundu.



Özil, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Zorlu bir maçın ardından çok önemli 3 puan! İyi bir mücadele ortaya koymamıza rağmen şimdi sıra daha çok çalışıp daha iyi olmak." ifadelerini kullandı.



Mesut Özil, Karagümrük maçında 80. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakmıştı.



