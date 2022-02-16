Mesut Özil: "Sıkıntılar bitti, birlikte savaşacağız"

Belindeki ağrılar nedeniyle 1 aydır sahalardan uzak kalan ve özel bir tedavi uygulanan Mesut Özil, "Ekstra çalışmalarla hazırlandım. Güzel günler yaşamak ve yaşatmak için sonunda dönüyorum" diyerek müjdeyi verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mesut Özil: 'Sıkıntılar bitti, birlikte savaşacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2022 10:45
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı, 19 Ocak'ta oynanan Altay maçından beri sahalardan uzak kaldı. Belinde ağrıları bulunan Mesut Özil'e anestezi altında faset eklem enjeksiyonu yapılmıştı. Bu nedenle Antalya kampına katılamayan ve evde tedavisini sürdüren tecrübeli oyuncu, bir süredir bireysel çalışmalar yapıyordu. Mesut, sonunda önceki gün yapılan idmanla birlikte takıma katıldı.

Geri dönmenin mutluluğunu yaşayan yıldız futbolcu, "Büyük bir şanssızlık yaşadım. Oynayamamak canımı çok sıktı. Ancak sıkıntılı günleri arkamda bıraktım. Ekstra çalışmalarla hazır hale geldim. Sonunda arkadaşlarıma katıldım. Güzel günler yaşamak ve yaşatmak için dönüyorum" ifadelerini kullandı.

'Birlikte savaşacağız'

Mesut Özil, taraftarın önüne çıkmak ve takıma katkı vermek için sabırsızlandığını söyledi. Başarılı futbolcu, "Şu anda ligde belki istediğimiz konuma değiliz. Ancak alacağımız seri galibiyetlerle hızla üst sıralara tırmanma şansımız var. Daha da önemlisi, Slavia Prag'ı geçerek Avrupa'da yolumuza devam edebiliriz. Hep birlikte bunun için sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.