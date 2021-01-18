Mesut Özil sevgilisi var mı, evli mi? Mesut Özil'ın eşi kim?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in evli olup olmadığı merak ediliyor. Mesut Özil'in 2019'da beri evli olduğu Amine Gülşe'nin kim olduğu da google'a sıkça soruluyor. İşte Amine Gülşe'nin biyografisi...

18 Ocak 2021 15:42
Mesut Özil sevgilisi var mı, evli mi? Mesut Özil'ın eşi kim?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, 2019'dan beri Amine Gülşe ile evlidir. Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, dizilerde oyunculuk ve modellik yapmıştır.

İşte Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin biyografisi:

30 Nisan 1993 senesinde İsveç'te dünyaya gelen Amine Gülşe, eğitim hayatını İsveç'te sürdürdü. 2014 senesinde yayınlanan Miss Turkey güzellik yarışmasında tüm rakiplerini geride bırakarak birinciliğe hak kazandı.
2013 senesinde babasının işlerinden ötürü radikal bir karar alarak İzmir'e annesiyle birlikte yerleşen Amine Gülşe, İsveççe ve İspanyolca biliyor. Boyu 1,78 olan Amine Gülşe'nin aynı zamanda modellik yaptığı da biliniyor.

İyi derecede İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilen Amine Gülşe International High School Of The Gothenburg Regione mezunudur. Amine Gülşe, 2014 Türkiye güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi oldu. 2014 de bir önceki yılın birincisi olan Rüveyda Öksüz'den tacını alan Amine Gülşe uluslararası arenada ülkemizi temsil etti

6 Haziran 2019 da futbolcu Mesut Özil ile evlendi. 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da Eda adındaki kızı dünyaya geldi. Asla Vazgeçmem ve İkisini de Sevdim dizilerinde yer aldı.

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