Mesut Özil, Samandıra'dan çıkmıyor

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mesut Özil en kısa sürede geri dönebilmek adına Samandıra'da çalışmalarını sürdürüyor.

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Mesut Özil, Samandıra'dan çıkmıyor
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17 Mart 2021 09:02
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Ligin 28. haftasındaki Antalya maçında sakatlanan Mesut Özil'in en az 6 hafta sahalardan uzak kalabileceği açıklanmıştı. Tedbir amaçlı kullandığı koltuk değneklerini bırakan Fenerbahçe'nin yıldız ismi, takımdan ayrı çalışmasına rağmen günün büyük kısmını Samandıra'da geçiriyor.

Kendisine verilen bireysel programı harfiyen uygulayan Mesut Özil, sağlık ekibi ve antrenörlerin gözetiminde izin yapmadan bu süreci geçiriyor.

Beklenenden 1 hafta önce sahalara dönebileceği belirtilen 32 yaşındaki oyuncu, saha dışında da takım arkadaşları ile vakit geçiriyor.



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