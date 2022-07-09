Mesut Özil Samandıra'da idmanlara başladı!

Kadro dışı bırakıldığı F.Bahçe'de durumu belirsizliğini koruyan Mesut Özil, Samandıra'da idmanlara start verdi.



Yıldız futbolcu takımın çalışmadığı saatlerde tek başına tesislerde bir antrenör eşliğinde çalışacak. Geçtiğimiz günlerde önce teknik direktör Jesus, daha sonra da başkan Ali Koç ile görüşen Mesut Özil, "Ben bu takımda oynamak istiyorum. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok" demişti.



İki yıl daha sözleşmesi olan Fenerbahçeli oyuncuya idman programı ve saatlerinin haftalık olarak gönderildiği öğrenildi.



EMRE VE OSAYİ, KİEV'E HAZIR



Mol Fehervar maçında sakatlanarak sahayı terk eden Bright Osayi-Samuel ve Emre Mor'dan sevindirici haber geldi. Sağ bileklerinden sakatlanan oyuncuların MR'larında, bağlarda yırtık ve zedelenmeye rastlanmadı.



İkilide hafif kanamalarının bulunduğu, durumlarının kontrol edildiği kaydedildi. Emre ve Osayi, Hull City maçının ardından son kontrollerini yaptıracak ve takıma katılacak. İki oyuncunun, 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda oynanacak Dinamo Kiev maçına yetişmesine engel bir durumun olmadığı bildirildi.





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