Mesut Özil, Rusya'da gönüllere girmeyi başardı

Almanya Milli Takımı'nın ve Arsenal'in orta saha oyuncusu Mesut Özil, 2018 Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyememiş olsa da Rusya'da yaptığı hayır işiyle birçok insanın takdirini aldı.Bu turnuvadaki Almanya Milli Takımı'nın geneli gibi bekleneni veremeyen Mesut, Rusya'da sadece oynadığı silik futbol ile hatırlanmayacak, çünkü Mesut, Rusya'da kalp problemleri olan çocuklar için büyük bir miktarda para bağışladı.Bunun hakkında Instagram'dan yaptığı paylaşımda Mesut, "Futbol bakımından Dünya Kupası benim için büyük bir hayal kırıklığıydı, ama kalp sorunları olan çocukların Rusya'daki en iyi tedaviyi almasını sağlayabildiğim için çok mutluyum. Bu projede yer alan bütün kalp doktorlarına ve İsviçre Vakfı'ndan Profesör Paul Vogt'a teşekkür etmek istiyorum." şeklinde açıklamalarda bulundu.