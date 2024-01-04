Mesut Özil: "Rudiger dünyanın en iyisi"

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen yıldız oyuncu Mesut Özil, vatandaşı Antonio Rudiger için önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mesut Özil: 'Rudiger dünyanın en iyisi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2024 16:49
Kariyerinin bir döneminde Real Madrid ve Fenerbahçe formaları giyen ve aktif futbolculuğu bırakan Mesut Özil flaş açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil, Chelsea'nin son dönemlerde gösterdiği düşük performansa ve Real Madrid'in yükselişindeki en büyük nedenin Antonio Rudiger olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından Carlo Ancelotti'nin, "Rudiger en iyi halinde oynuyor." şeklindeki yorumuna cevap veren Mesut Özil şu ifadelere kullandı:

"Antonio Rudiger kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Kendisi şu anda dünyanın en iyi stoperi konumunda. Eski takımım Real Madrid ile inanılmaz bir sezon geçiriyor. Rudiger'in ne kadar iyi olduğunu Erling Haaland ve Victor Osimhen'e de sorabilirsiniz. O gittikten sonra Chelsea'ye bakın ne oldu. Onun zihniyetini her geçen gün özlüyorlar."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery