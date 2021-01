Mesut Özil, Real Madrid'de kaç gol attı, kaç asist yaptı? Mesut Özil kariyer istatistikleri

Mesut Özil'in Real Madrid'deki istatistikleri merak edilmeye başlandı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, 2010 ve 2013 yılları arasında İspanyol devi Real Madrid'in formasını giydi. Real Madrid'de 159 maça çıkan Mesut Özil, bu süreçte 27 gol atarken 80 asist yaptıReal Madrid'de Cristiano Ronaldo ile birlikte de forma giyen Mesut Özil için konuşan Nihat Kahveci, "Mesut Özil, Real Madrid'de asistleriyle Ronaldo'yu Ronaldo yapan adamdır" sözlerini kullandı.Mesut Özil kulüp kariyerindeki en parlak yılları Real Madrid'de yaşadı. 2010 yazında İspanyol devine imza atan 10 numara, Cristiano Ronaldo ile birlikte durdurulamaz bir takımın lideriydi. İlk sezonunda 25 asistle oynarak rekor kıran Mesut, 121 golle La Liga şampiyonu olan takımın maestrosuydu.Teknik direktörü Jose Mourinho, "O dünyanın en iyi 10 numarası. O sahadayken işlerim kolaylaşıyor. Eşsiz bir futbolcu. Kötü bir kopyası bile yok." sözleriyle ona duyduğu hayranlığı gizlemedi. İspanya serüveni onu Premier League sahnesine çıkardı. Arsene Wenger ile yeniden yenilmez bir takım olmayı hedefleyen Arsenal, 42 milyon Pound ile tarihinin en pahalı transferini yaptıMesut Özil, 17 Ağustos 2010 tarihinde Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen imza töreninde kendisini eflatun-beyazlı yapan yılda 5 milyon avro'dan 6 yıllık sözleşme imzaladı. José Mourinho'nun ısrarı üzerine Real Madrid'e imza attığını belirten genç futbolcu, imza töreninde: "Real Madrid'de forma giyecek ilk Türk olduğum için mutluyum. Takımda kaliteli oyuncular fazla, elimden geleni vereceğim. Tüm hayatım boyunca ailem ve arkadaşlarımdan büyük destek aldım. Kaka gibi bir oyuncuyla oynayacak olmaktan ve Mourinho ile çalışacak olmaktan dolayı mutluyum" dedi.Forma numarası 23'tür. Tıpkı Zidane gibi göçmen çocuğu olan Mesut için İspanyol basını Alman Zidane diye bahsediyor. 3 Ekim 2010 tarihinde, 6-1 kazandıkları Deportivo La Coruña maçında ilk onbirde maça çıkan Mesut La Liga'da ilk golünü kaydettiHavaalanı'nda ilk röportajını Fenerbahçe TV mikrofonlarına veren dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık sadece Fenerbahçe için değil. O yüzden çok heyecanlıyım formayı giymeye. Takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. İnşallah her şey güzel olacak. Hayırlısı olsun." dedi.Taraftarlarla ilgiliyse Mesut, "Allah razı olsun onlardan. Her zaman destekliyorlar. Zaten Fenerbahçeli olarak ne kadar büyük camia olduğumuzu biliyoruz. Yine gösterdiler. Çok mutluyum. İnşallah onlara teşekkürlerimi sahada sunabilirim. Hayırlısı olsun." şeklinde konuştu.