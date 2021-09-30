Mesut Özil, Olympiakos maçında yok

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil'in son durumu belli oldu.
TRT SPOR'un haberine göre; Mesut Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle bu akşam oynanacak Olympiakos maçında yer almayacak. Yıldız oyuncu Olimpiakos maçı öncesindeki son idmanda da bulunmamıştı.
Fenerbahçe - Olympiakos maçı, bugün 19:45'te başlayacak.
TRT SPOR'un haberine göre; Mesut Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle bu akşam oynanacak Olympiakos maçında yer almayacak. Yıldız oyuncu Olimpiakos maçı öncesindeki son idmanda da bulunmamıştı.
Fenerbahçe - Olympiakos maçı, bugün 19:45'te başlayacak.