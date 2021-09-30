Mesut Özil, Olympiakos maçında yok

Fenerbahçe'de Mesut Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos maçı kadrosundan çıkarıldı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Mesut Özil, Olympiakos maçında yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Eylül 2021 13:48
UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil'in son durumu belli oldu.

TRT SPOR'un haberine göre; Mesut Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle bu akşam oynanacak Olympiakos maçında yer almayacak. Yıldız oyuncu Olimpiakos maçı öncesindeki son idmanda da bulunmamıştı.

Fenerbahçe - Olympiakos maçı, bugün 19:45'te başlayacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.