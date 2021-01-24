Mesut Özil neden Türkiye'yi seçmedi? Mesut Özil neden Almanya için oynadı? Sebebi

- Zorlanmaz olur muyum-Öyle ayaküstü verdiğim bir karar değildi. Almanya'da doğmuş olmama rağmen başta sadece Türk pasaportum vardı. O zamanlar çifte vatandaşlık yoktu.

- Ailem kararı bana bıraktı. Ama hepsinin görüşünü sordum ve dinledim. Sonunda Almanya için karar verdim. Annem, Türkiye için oynamamdan yanaydı. "Köklerin orası evladım" dedi. "Dedenler, ninenler Türkiye'den geldiler!" Amcam da bu görüşteydi. Bana Zonguldak'ı anlattı, oraya gittiğinde içinde kabaran duygulardan söz etti. Ama ben hiç onun gibi hissetmiyordum! 17 yaşına kadar sadece iki defa, yaz tatilinde Zonguldak'a gitmiştim. Tamam iyiydi ama evimdeymişim gibi de gelmemişti.

HAYALİM İÇİN ALMANYA'YI SEÇMELİYDİM

- Babam, amcama karşı çıktı. "Mesut Almanya'da doğdu. Almanya'da okula gitti. Futbol oynamayı Alman takımlarında öğrendi. Bu yüzden Almanya için oynamalı!" dedi. Abim Mutlu da babamı destekledi. Ama onun gerekçesi farklıydı. "Türkiye'nin şimdiye kadar aldığı en büyük başarı 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü, Almanya'nın ise 1954, 1974 ve 1990'da dünya şampiyonluğu var" dedi. Kız kardeşim Neşe ise "Ben Türkiye'nin formalarını daha çok seviyorum" dedi ve gülümsedi.

- Evet. Sonra ben uzun uzun düşündüm ve aileme kararımı açıkladım. Alman Milli Takımı'nda oynayacaktım. Hayattaki en büyük hayalim olan üst düzey bir futbolcu olabilmek için bunu yapmam gerektiğini düşündüm.