Mesut Özil neden Türkiye'yi seçmedi? Mesut Özil neden Almanya için oynadı?
Fenerbahçe'nin Arsenal'den transferi Mesut Özil'in neden Türk Milli Takımı'nı seçmeyip Almanya Milli Takımı için oynadığı sorusu cevabını aramaya başladı. Mesut'un neden Almanya'da oynadığının nedeni haberimizde
Mesut Özil'in Türk Milli Takımı yerine Alman Milli Takımı'nı seçmesinin ardından yıllarca bu konu tartışıldı. Mesut Özil ise bu durumu defalarca açıkladı. Mesut Özil bu konuyu ailesinden herkese sorduğunu, Türkiye yerine Almanya Milli Takımı'nda oynama kararını ise en son kendisinin verdiğini söyledi.
Mesut Özil, Hürriyet Gazetesi'nden Ayşe Arman'a, 2018 yılında bir röportaj vermişti. İşte "Almanya için oynuyorum Türkiye'yi kalbimde taşıyorum" başlıklı o röportaj ve gazetede yer alan metin...
MESUT ÖZİL, ALMANYA'YI NEDEN SEÇTİ?
Mesut Özil, Almanya Milli Takımını seçme hikayesini işte bu sözlerle açıklamıştı...
ALMAN MİLLİ TAKIMI'NI SEÇME HİKAYEM
-Türk vatandaşlığı yerine Alman vatandaşlığını seçtin. Zorlandın mı? - Zorlanmaz olur muyum-Öyle ayaküstü verdiğim bir karar değildi. Almanya'da doğmuş olmama rağmen başta sadece Türk pasaportum vardı. O zamanlar çifte vatandaşlık yoktu.
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-Peki Alman Milli Takımı'nda oynamayı seçmen çevrende nasıl karşılandı-Annen-baban ne dedi-"Evladım yapma etme, Türkiye'deki akrabalarımızın suratına nasıl bakarız" demedi mi? - Ailem kararı bana bıraktı. Ama hepsinin görüşünü sordum ve dinledim. Sonunda Almanya için karar verdim. Annem, Türkiye için oynamamdan yanaydı. "Köklerin orası evladım" dedi. "Dedenler, ninenler Türkiye'den geldiler!" Amcam da bu görüşteydi. Bana Zonguldak'ı anlattı, oraya gittiğinde içinde kabaran duygulardan söz etti. Ama ben hiç onun gibi hissetmiyordum! 17 yaşına kadar sadece iki defa, yaz tatilinde Zonguldak'a gitmiştim. Tamam iyiydi ama evimdeymişim gibi de gelmemişti.
HAYALİM İÇİN ALMANYA'YI SEÇMELİYDİM
-Baban peki ne dedi? - Babam, amcama karşı çıktı. "Mesut Almanya'da doğdu. Almanya'da okula gitti. Futbol oynamayı Alman takımlarında öğrendi. Bu yüzden Almanya için oynamalı!" dedi. Abim Mutlu da babamı destekledi. Ama onun gerekçesi farklıydı. "Türkiye'nin şimdiye kadar aldığı en büyük başarı 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü, Almanya'nın ise 1954, 1974 ve 1990'da dünya şampiyonluğu var" dedi. Kız kardeşim Neşe ise "Ben Türkiye'nin formalarını daha çok seviyorum" dedi ve gülümsedi.
-Bayağı aile zirvesi olmuş...
- Evet. Sonra ben uzun uzun düşündüm ve aileme kararımı açıkladım. Alman Milli Takımı'nda oynayacaktım. Hayattaki en büyük hayalim olan üst düzey bir futbolcu olabilmek için bunu yapmam gerektiğini düşündüm.