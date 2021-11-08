"Mesut Özil, Meyer - Zajc kadar oynayamazsa bıraksın"

Sinan Engin, Mesut Özil'in ilk 11'de oynamamasını eleştirerek, 'Meyer - Zajc kadar oynayamıyorsa futbolu bıraksın' ifadelerini kullandı.

, Fotoğraf; AA
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'Mesut Özil, Meyer - Zajc kadar oynayamazsa bıraksın'
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08 Kasım 2021 01:55
Sinan Engin, Beyaz TV'de Fenerbahçe'nin Kayserispor'la 2-2 berabere kaldığı maçla ilgili ilginç tespitler yaptı.

Engin yorumunda 'Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi ama erken bir tepkiydi. Maç 3-2 olsa ne yapacaklardı?' ifadelerini kullanırken sarı lacivertli takımın ilk 11'inin her hafta değişmesini, 'Fenerbahçe'de kadro bulmaca gibi, her hafa başka isimler oynuyor' sözleriyle değerlendirdi.

Sinan Engin ayrıca Mesut Özil'in Galatasaray derbisinde ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle baktığını ifade ederken, "Vitor Pereira, Galatasaray derbisinde Mesut Özil ile oynayacaktır. Mesut da Max Meyer kadar, Miha Zajc kadar oynayamıyorsa futbolu bıraksın." diyerek dikkat çeken sözler sarf etti.


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