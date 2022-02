Mesut Özil, kendi futbol ayakkabı markasını çıkarıyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mesut Özil, kendi futbol ayakkabı markasını çıkaran ilk profesyonel futbolcu oluyor.



The Sun'da yer alan habere göre; M10 ismiyle giyim markası ve e-spor takımı olan, Meksika takımı Necaxa kulübünün de hissedarı olan, çeşitli firmalarla da sponsorluk anlaşması bulunan Mesut Özil'in kendi futbol ayakkabı markasını da piyasaya sürmek üzere olduğu belirtildi.



İngiliz basınının haberinde, 2014 yılında Dünya Kupası'nın kazanılmasının ardından ABD'li dünyaca ünlü sokak giyim tasarımcısı James Bond ile Los Angeles'te bir araya gelen Mesut Özil'in bu görüşmenin ardından giyim sektörüne girdiği, şu anda da Bond ile birlikte kendi futbol ayakkabısını çıkaracağı kaydedildi.



Konuyla ilgili konuşan 33 yaşındaki futbolcunun menajeri Erkut Söğüt ise, "James Bond'un sizin markanızı tasarlayacak olması çok güzel bir duygu. Amerika'da bir futbol ajansındaki bir arkadaşımız bizi tanıttı ve Mesut Özil'in M10 markası piyasaya çıkmadan önce Zoom ve FaceTime üzerinden toplantılar yaptık. Hala bir sporcuyken kendi markanızı yaratmak zor olabilir ancak M10 markasının ilk yılında 1 milyon dolardan fazla cirosu vardı. Mesut, şimdi kendi futbol ayakkabısını piyasaya sürüyor. Mesut, M10 ayakkabılarının nasıl göründüğünü, hissettiğini ve nasıl performans vereceğini tasarlamakla ilgileniyor. Satılan her bir çiftten para kazanacak. Satışlar önce Güneydoğu Asya'daki 14 ülkede yapılacak, ardından Avrupa ve tüm dünyada yapılacak." ifadelerini kullandı.



Söğüt ayrıca, Mesut Özil'in Adidas, Nike ve Puma gibi markaların tanıtımını yapmak yerine onların yerini almak istediğini söyledi.



"ANLAŞMAYI BEN YAPTIM"



Mesut Özil'in geçen yıl hissedarı olduğu Necaxa için de konuşan Erkut Söğüt, "Kulübün Amerikalı sahiplerini tanıyordum, bu yüzden Mesut için görüşmeleri ben yürüttüm. Hisseler, Mesut'un satın aldığından şu an 3 kat daha değerli, çok akıllıca bir yatırımdı. Mesut'un Güney Amerika'da daha fazla kulüpte hissedar olma planları var. Aslında dünyadaki tüm kulüplerde hisse satın almak istiyor. Tabii Arsenal dışında, Arsenal için yatırım çok pahalı olur" şeklinde konuştu.





İLGİLİ VİDEO