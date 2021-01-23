Mesut Özil, Kayserispor maçında Kadıköy'de olacak

Mesut Özil'in karantina süresi yarın doluyor. Yıldız futbolcu pazartesi günü Fenerbahçe - Kayserispor maçını tribünden izleyecek. Mesut'un önümüzdeki hafta içinde de 3.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Mesut Özil, Kayserispor maçında Kadıköy'de olacak
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23 Ocak 2021 11:00
Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İngiltere'den İstanbul'a gelen Mesut Özil karantinaya alınmıştı. İngiltere'den gelmeden önce de 4 gün karantinada kalan yıldız oyuncunun karantina süreci yarın sona eriyor.

Mesut Özil, pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Kayseri maçını tribünden takip edebilecek. Mesut'un önümüzdeki hafta içinde de 3.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. İmzanın ardından da takımla ilk çalışmasına katılacak.

ARSENAL'İ DEFTERDEN SİLDİ
Mesut Özil sosyal medya hesabından Arsenal formasıyla olan fotoğrafları sildi. Bu gelişme Fenerbahçeli taraftarlar tarafından farkedildi ve sanal alemden hemen duyuruldu. Bu arada Mesut Özil'in sanal alemde Sarı-Lacivertli taraftarlar ve fanlarıyla olan iletişimi de üst seviyede.



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