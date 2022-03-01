Süper Lig'de 22. haftadaki Altay maçından sonra belinden tedavi gören Mesut Özil'in Kasımpaşa maçında takımdaki yerini alması bekleniyordu. Ancak yıldız oyuncu dün de kadroda yoktu.



Sarı- Lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, "Ekip olarak Mesut'un yüzde yüz hazır olmadığını düşünüyoruz. Hem onu korumak adına hem daha iyi katkı vermesi için kadroda yok" açıklamasıyla Mesut'un neden takımda olmadığını açıkladı.

















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