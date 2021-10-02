Mesut Özil, Kasımpaşa maçında zor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Gribal enfeksiyonu bulunan Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında oynaması beklenmiyor.
Hastalıktan çıkan ve antrenman eksikliği olan Mesut'un en yüksek ihtimalle yedek kulübesinde olabileceği ifade edildi.
Gribal enfeksiyonu bulunan Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında oynaması beklenmiyor.
Hastalıktan çıkan ve antrenman eksikliği olan Mesut'un en yüksek ihtimalle yedek kulübesinde olabileceği ifade edildi.