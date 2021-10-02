Mesut Özil, Kasımpaşa maçında zor

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı maça çıkamayan Mesut Özil'in Kasımpaşa karşılaşmasında da oynaması zor görünüyor.

Haber; Sporx.com
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Mesut Özil, Kasımpaşa maçında zor
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02 Ekim 2021 12:04
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Gribal enfeksiyonu bulunan Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında oynaması beklenmiyor.

Hastalıktan çıkan ve antrenman eksikliği olan Mesut'un en yüksek ihtimalle yedek kulübesinde olabileceği ifade edildi.


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