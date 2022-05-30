Mesut Özil kararı Jorge Jesus'un

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Mesut Özil'in kaderi Jorge Jesus'un açıklanmasının ardından netlik kazanacak.
Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, "Fenerbahçe için en hayırlısı ne ise o olacak" derken, oyuncunun geri dönüşüyle alakalı görüş belirtmekten kaçınmıştı.
Koç'un önümüzdeki hafta yıldız futbolcu ve temsilcisiyle görüşme yapacağı öğrenildi. Şayet Jesus kadroda istemezse Mesut ile yolların ayrılması bekleniyor. 33 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'de devam etmek istediği biliniyor.
Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, "Fenerbahçe için en hayırlısı ne ise o olacak" derken, oyuncunun geri dönüşüyle alakalı görüş belirtmekten kaçınmıştı.
Koç'un önümüzdeki hafta yıldız futbolcu ve temsilcisiyle görüşme yapacağı öğrenildi. Şayet Jesus kadroda istemezse Mesut ile yolların ayrılması bekleniyor. 33 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'de devam etmek istediği biliniyor.