Mesut Özil kararı Jorge Jesus'un

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in geleceği hakkındaki kararı teknik direktörlüğe geçmesi beklenen Jorge Jesus'un vereceği öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil kararı Jorge Jesus'un
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30 Mayıs 2022 11:17
Fenerbahçe'de kadro dışı olan Mesut Özil'in kaderi Jorge Jesus'un açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, "Fenerbahçe için en hayırlısı ne ise o olacak" derken, oyuncunun geri dönüşüyle alakalı görüş belirtmekten kaçınmıştı.

Koç'un önümüzdeki hafta yıldız futbolcu ve temsilcisiyle görüşme yapacağı öğrenildi. Şayet Jesus kadroda istemezse Mesut ile yolların ayrılması bekleniyor. 33 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'de devam etmek istediği biliniyor.

 
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