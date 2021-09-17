Mesut Özil kalitesini konuşturdu!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Sivas maçında Mesut'u iyi oynarken kenara aldığı için eleştirilmişti. Ancak Portekizli teknik adam, Frankfurt mücadelesini düşünerek bu hamleyi yapmış, yıldız futbolcuyu dünkü karşılaşmaya özel olarak hazırlamıştı. Alman medyası da Almanya Milli Takımı'nı olaylı bir şekilde bırakan 32 yaşındaki oyuncunun ülkeye dönüşüne yoğun ilgi gösterdi. Mesut, dünkü performansıyla kalitesini konuşturmayı bildi.Yıldız futbolcu, 10. dakikada kendi başlattığı pozisyonda Mert Hakan'a pasını verdi, onun vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamını çok iyi takip eden Mesut Özil, kaleci Trapp'ten dönen topu ağlara gönderdi. Yıldız futbolcu ayrıca oyunda kaldığı 77 dakikada arkadaşlarına 3 gollük pozisyon hazırlasa da bunlar değerlendirilemedi. Mesut, oyundan çıkarken tribünlerden büyük alkış aldı.