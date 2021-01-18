Mesut Özil kaç yaşındadır, kimdir? Mesut Özil nerelidir?

Futbol kariyerini Almanya, İspanya ve İngiltere'de geçiren Mesut Özil, Almanya Milli Takımı ile çıktığı 92 maça çıkmış ve 23 gol atmıştır



MESUT ÖZİL KİMDİR?





Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü transferi Mesut Özil, İstanbul'a ayak bastıktan sonra ilk açıklamalarını yaptı. Fizik olarak fit olduğunu belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Rüya sadece Fenerbahçe için değil, benim için de gerçekleşiyor artık. Allah bana Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi nasip etti" ifadelerini kullandı.



Mesut'u havalimanında karşılayan sportif direktör Emre Belözoğlu da, "Allah izin verirse hep beraber nice kupalar kazanacağımız seneler yaşarız. Mesut Özil, dünya futbolunun görmüş olduğu en büyük yıldızlardan birisi" dedi.





Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, 32 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Aslen Zonguldak doğumlu olan Mesut Özil, yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüş yaptı ve sarı lacivertli taraftarların yıllarca beklediği an gerçeğe dönüştü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut, kariyerinde Werder Bremen, Schalke 04, Real Madrid ve Arsenal formaları da giydi.Mesut Özil'in hayatı ailesinin Almanya'ya göç etmesiyle şekillendi. Devrek'in Hışıroğlu köyünden olan Mustafa ve Gülizar Özil çifti, işçi sıfatıyla Almanya'ya 1970'li yıllarda göç ettiler. Mesut Özil'in kendisi gibi futbolcu olan Mutlu adında bir ağabeyi ve iki kız kardeşi bulunmaktadır. Türk asıllı Alman millî futbolcu olan Özil, Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymiştir.Oyun Kurucu mevkinde görev yapan oyuncu, 2006 yılından itibaren Almanya'nın genç millî takımlarında millî takım kariyerine başlayan Özil, 2009 yılından bu yana ise Almanya millî takımında oynamaktadır. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi SV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde ise İngiliz takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan £42.500.000 karşılığında bu takıma transfer oldu. Bu transferle birlikte tüm zamanların en pahalı Alman futbolcusu oldu.İlk millî maçını 11 Şubat 2009 tarihinde Norveç millî takımına karşı oynamıştır. 2010 Güney Afrika FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve millî takımda ilk golünü Gana millî takımına atmıştır. Turnuva boyunca hep ilk onbirde sahaya çıkan Mesut, Almanya ile dünya üçüncüsü oldu.FIFA Dünya Kupası boyunca gösterdiği etkileyici performans neticesinde kupa sonrası SV Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer oldu.Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, müthiş bir rekorun sahibi olarak dikkat çekiyor. Hem kulüp kariyerinde hem de milli takım formasıyla büyük turnuvalarda asist krallığı kazanan tek isim konumunda. Werder Bremen'de oynarken Bundesliga'da, Real Madrid'de oynarken La Liga'da ve Arsenal'de oynarken Premier Lig'de asist kralı olan Özil, Almanya formasıyla da Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda asist krallığı elde etti.Ayrıca Real Madrid'de forma giyerken de Şampiyonlar Ligi'nde adını asist kralı olarak yazdırdı. Özil, bu alanda tek isim olarak önemli bir rekorun sahibi oldu. Toplam rakamlara bakıldığında 32 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'de 58 asist, Bundesliga'da 37 asist, La Liga'da 54 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 26 asist, Avrupa Ligi'nde 16 asisti bulunuyor. Kulüp kariyerinde ise totalde tüm turnuvalar dahil edildiğinde 235 asiste sahip. Almanya Milli Takımı'nda ise 2009-2018 arası 38 asisti var.Dünya çapındaki futbolcu Mesut Özil, son 20 yıllık asist krallığı listesinde adını ilk 5'e yazdırdı. Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez ve Di Maria ile beraber Mesut ismi de listeye yazıldı253 asisti bulunan Özil, listede 4. sırada bulunuyor. Ancak bu gerilemede yıldız ismin 10 aydır oynayamaması etkili oldu. 7 Mart 2020 öncesi Mesut Özil bu listede Messi'nin ardından ikinci sıradaydı.İngiltere'de Arsenal'de 7.5 yıl yer alan Mesut Özil, gollerinden daha çok asistleriyle yıldızlaştı. Hatta ülkede öyle popüler hale geldi ki İngilizce sözlüklere yıldız futbolcunun soyadı 'Asist' anlamında konuldu.Oxford'un sözlüğünde Ozil kelimesi, "Birine yardım etmek, asist yapmak" anlamında yeni bir sözcük olarak kullanılıyor.