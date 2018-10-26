Mesut Özil: ''İnsanlar beni manşet olmak için eleştiriyor''

'in yıldız oyuncusu, İngiliz basınına verdiği röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.Son 11 maçını kazanan Arsenal ile çok iyi bir sezon geçiren Mesut Özil kendisine yapılan eleştirileri değerlendirirken, hedeflerinden ve idolü Zidane'dan bahsetti.İnsanların yaptıkları eleştirilerle ilgili konuşan Mesut Özilifadelerini kullandı.Kaybetmekten nefret eden bir yapıya sahip olduğunu dile getiren yıldız oyuncudedi.Hedefinin Arsenal ile kupalar kazanmak olduğunu söyleyen Mesut Özilşeklinde konuştu.İdolü Zinedine Zidane ile ilk tanıştığı anı anlatan Özil,ifadelerini kullandı.Sahada kendini en rahat hissettiği pozisyonu da anlatan Mesutdedi.