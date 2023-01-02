Mesut Özil'in yeni adresi beli oluyor

Kariyerine Başakşehir'de devam eden ve yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta 10 dakika forma giyebilen Mesut Özil, yeniden sahalara dönüş için hazırlanıyor.Suudi Arabistan basınına göre, Nwakaeme'nin de formasını giydiği Al-Fayha, Mesut Özil'i transfer etmek için görüşmelere başladı. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fayha'nın kadrosunda dikkat çeken isimler yer alıyor. Ülkemizde uzun süre Trabzonspor forması giyenyanı sıravede Al-Fayha'da oynuyor.King Salman Bin Abdulaziz Stadyumu'nda maçlara çıkan Al-Fayha'nın güncel takım değeri 9 milyon 480 bin euro olarak ifade ediliyor. Al-Fayha bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 11 müsabakada 11 puan toplama başarısı gösterdi.