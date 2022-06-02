Mesut Özil'in sözleri Jorge Jesus'a mesaj mı?

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Mesut Özil'in sözleri dikkat çekti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mesut Özil'in sözleri Jorge Jesus'a mesaj mı?
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02 Haziran 2022 12:49
Fenerbahçe'de 24 Mart'tan bu yana kadro dışı olan Mesut Özil, takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini önceki gün Twitter'dan yaptığı açıklamayla bir kez daha duyurdu.

Camiada büyük yankı yaratan bu açıklamanın Jorge Jesus'un İstanbul'a geliş gününe denk gelmesi ve özellikle "Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım" ifadesini kullanması, "Yeni teknik direktöre 'Göreve hazırım' mesajı veriyor" diye yorumlandı. 

9 GOL 2 ASİST

33 yaşındaki on numara, bu sezon Fenerbahçe formasıyla attığı 9 golle takımın en skorer futbolcularından biri oldu. Mesut Özil, bu sezon Sarı-lacivertli formayla oynadığı 26 karşılaşmada attığı 9 golün yanı sıra 2 de asist kaydetti.



 

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