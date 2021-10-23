Mesut Özil'in menajerinden ayrılık iddialarına cevap

Fenerbahçe'nin Antwerp ile oynadığı maçın 66. dakikasında kenara alındığında sinirlenerek tepki gözteren Mesut Özil'in, menajeriyle bir görüşme yaparak "Bana takım bul. Ocak ayında ayrılıyorum" diye konuştuğu iddia edilmişti.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mesut Özil'in enajeri Dr. Erkut Söğüt, Fanatik Gazetesi'ne özel bir açıklama yaparak, "Mesut'un devre arasında kulüp bulmam için bana telefon açtığı iddiası çok komik ve gerçek dışı" dedi.



Mesut Özil'in menajeri ayrıca, "Mesut, 2024'e kadar, 3 yıllık kontrat süresi boyunca Fenerbahçe forması giyecek. Futbolu Fenerbahçe'de bıraktıktan sonra kulüp içerisinde farklı bir görev almak da istiyor." sözlerine yer verdi.



MESUT ÖZİL NE DEMİŞTİ?



Mesut Özil, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kimseyi hedef almadığını söylerken, "Sevgili Fenerbahçeliler. Oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!" açıklamasını yapmıştı.



