Mesut Özil'in menajeri: 'Görüşmeler sürüyor'

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kararı doğrultusunda kadro dışı kalan Mesut Özil'in sarı lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin menajerinden yeni bir açıklama geldi.Sabah'a konuşan Erkut Söğüt, Mesut Özil ve kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Söğüt, "Şu an bu konuyu konuşmak için uygun bir ortam değil. Görüşmelerimiz devam edecek." dedi."Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi. Ozan'ı da yalnız bırakmak istemediği için onunla beraber antrenman yapıyor. İzinli sayılıyor Mesut. Nihai kararın ardından ne olacağına bakıp ona göre hareket edeceğiz. Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak devam edecek. 3.5 senelik imza attı, bunun 6 ayını bedava oynadı. Ocaktan sezon sonuna kadar para dahi kazanmadı. 'Önemli değil' diyerek Fenerbahçe sevgisine vurgu yaptı. Buraya Fenerbahçe sevgisi için geldi. Yoksa gelmezdi. Böyle bir olay yaşandı diye de kimse Mesut'un eşyalarını toplayıp gitmesini beklemesin."Hull Daily Mail'in Hull City muhabiri Barry Cooper'a özel bir röportaj veren Acun Ilıcalı, Mesut Özil'i transfer etmek gibi bir hedefinin olmadığını ve deneyimli oyuncunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ifade etmişti.