Mesut Özil'in kredisi tükendi

Fenerbahçe, Konya maçını kazanırken, Mesut Özil kredisini kaybetti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk on birde sahaya sürdüğü dünya yıldızı, takımın ritmine ayak uyduramayınca ilk yarının sonunda kenara alındı.



Lig ikinciliğini yakalamakta kararlı olan İsmail Hoca, fiziksel olarak takımın seviyesini yakalayamayan Mesut'u artık mecbur kalmadığı sürece kullanmayacak.



İrfan'ın form tuttuğu, Mert Hakan'ın cezasının bittiği yerde Mesut'un bu hâliyle görev alması pek mümkün görünmüyor.



SIKINTI ÇIKABİLİR



Mesut Özil ise aynı fikirde değil. Bu sezon sakatlık ve hastalık gibi gerekçelerle 14 maçta takımı yalnız bırakan Mesut , oynadıkça forma tutacağına inanıyor ve sahada olmak istiyor. Ancak İsmail Kartal'ın önceliği Mesut'u değil, lig ikinciliğini kazanmak...



Mesut ve İrfan arasındaki tercihinde daha diri olan İrfan Can Kahveci'den yana seçim yapan tecrübeli hocanın fikrini değiştirebilecek tek unsur form düzeyi. Hocanın net duruşu Mesut konusunda yeni bir krize sebep olabilir.





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