Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye inancı tam

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, gelecek sezon oldukça iyi işler yapacaklarına inanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye inancı tam
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28 Mayıs 2021 11:25
Fenerbahçe'nin 10 numarası Mesut Özil, "Gelecek sezon Fenerbahçe için çok farklı olacak" dedi.

Ege bölgesinde tatilini sürdüren Mesut, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Gelecek sezonda çok iyi bir takım olacağız. Ben de bu takımın tecrübeli bir ismi olarak, başarıya giden yolda arkadaşlarıma büyük destek vereceğim. Kısaca, gelecek yıl herkes çok farklı bir Fenerbahçe izleyecek" ifadelerini kullandı.

Bu arada Fenerbahçe'ye geldikten sonra 10 numara Mbwana Samatta'da olduğu için memleketi Zonguldak'ın plakası olan 67'yi alan 32 yaşındaki futbolcunun, yeni sezon öncesi gönderilmesi beklenen Tanzanyalı forvetten klasikleşen numarasını alması bekleniyor.



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