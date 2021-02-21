Mesut Özil'in fantazi futbol 11'inde Galatasaraylı isim

Fenerbahçeli Mesut Özil, UEFA'nın Fantazi Futbol oyununda Galatasaraylı isme yer verdi.İtalya - Türkiye maçı öncesinde yaptığı kadroyu sosyal medya hesabından paylaşam Mesut Özil, Fantazi Futbol kadrosunda geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da oynayan Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'ine ekledi.Mesut Özil ilk 11'inde kalede eski takım arkdaşı Szczesny'ye yer veren Özil, savunmada Rüdiger, Zinchenko ve Pepe'yi kullandı. Orta sahayaa Leroy Sane, Phil Foden, Halil Dervişoğlu ve Soucek'i alan 32 yaşındaki yıldız forvette ise Ronaldo, Morata ve Benzema tercihlerini yaptı.Özil yedeklerde ise Fenerbahçeli Altay Bayındır, Szalai ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Pau Torres de Özil'in kadrosunda yer aldı.