AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR
TURNUVANIN
BAŞLAMASINA
000 21 37
KALDI

Mesut Özil'in fantazi futbol 11'inde Galatasaraylı isim

Mesut Özil, UEFA'nın Fantazi Futbol oyununda kurduğu ilk 11'inde Galatasaraylı Halil Dervişoğlu ile birlikte Fenerbahçe'den takım arkadaşlarına yer verdi.

Mesut Özil'in fantazi futbol 11'inde Galatasaraylı isim
Fenerbahçeli Mesut Özil, UEFA'nın Fantazi Futbol oyununda Galatasaraylı isme yer verdi.

İtalya - Türkiye maçı öncesinde yaptığı kadroyu sosyal medya hesabından paylaşam Mesut Özil, Fantazi Futbol kadrosunda geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da oynayan Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'ine ekledi.

Mesut Özil ilk 11'inde kalede eski takım arkdaşı Szczesny'ye yer veren Özil, savunmada Rüdiger, Zinchenko ve Pepe'yi kullandı. Orta sahayaa Leroy Sane, Phil Foden, Halil Dervişoğlu ve Soucek'i alan 32 yaşındaki yıldız forvette ise Ronaldo, Morata ve Benzema tercihlerini yaptı.

Özil yedeklerde ise Fenerbahçeli Altay Bayındır, Szalai ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Pau Torres de Özil'in kadrosunda yer aldı.

 

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
Son Dakika Haberleri
Mesut Özil'in fantazi futbol 11'inde Galatasaraylı isim
iddaa tahmini: İskoçya - Çekya
Şenol Güneş: "Favori gelmedik, favori olmak hedefimiz"
Europol ekibinde Türkler de var
Chiellini: "Türkiye çok güçlü"
Roberto Mancini: "Umarım Burak bize gol atmaz"
iddaa tahmini: İngiltere - Hırvatistan
Cristiano Ronaldo: "İlk turnuvam gibi hırslıyım"
iddaa tahmini: Hollanda - Ukrayna
iddaa tahmini: Avusturya - Kuzey Makedonya
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play