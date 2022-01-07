Mesut Özil: "İki kupayı da alabiliriz"

Hoca arayışları devam eden Fenerbahçe'de, kaptan Mesut Özil ve arkadaşları, ligin ikinci yarısında yarışa asılmak için motivasyon konuşmaları yapıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil: 'İki kupayı da alabiliriz'
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07 Ocak 2022 11:48
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından geçiş hocalarına kalan Fenerbahçe'de futbolcuların motivasyonu üst düzeyde. İlk yarıyı Malatya galibiyetiyle moralli tamamlayan sarı lacivertliler, Adana Demir'i yenerek seri yakalamayı hedefliyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de ipleri eline alan Kaptan Mesut Özil, arkadaşlarını motive ediyor. İdmanlardaki hırsıyla dikkat çeken dünya yıldızı, bire bir görüşmeler yaparak takımı zihinsel olarak ikinci yarıya hazırlıyor.

"İki kupayı da istiyoruz"

Camianın başarıya açlığına vurgu yapan Mesut "Bu taraftar bizi asla yalnız bırakmadı. Onlara çok daha iyisini sunmak zorundayız. İkinci yarıda daha çok mücadele ederek hedefe yürümeliyiz. Rakiplerin ne yaptığıyla ilgilenmeden, biz üzerimize düşeni fazlasıyla gerçekleştirmeliyiz. Önümüzde iki kupa var. Her ikisini de kaldırabiliriz" sözleriyle arkadaşlarını ikinci yarıya hazırlıyor. Teknik direktör yokluğuna rağmen sarı lacivertlilerin temposu parmak ısırtıyor. 

 


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