Mesut Özil için Trabzonspor maçı tam zamanı

Mesut Özil transferi, tüm dünyada büyük ses getirdi. Onun gelmesi, taraftarın şampiyonluğa olan inancını fazlasıyla pekiştirdi. Yaklaşık 1 yıldır maç yapmayan 32 yaşındaki oyuncu yavaş yavaş takıma kazandırıldı, Karagümrük ve Göztepe karşısında ilk 11'de oynadı. Dünyaca ünlü yıldız, zaman zaman kalitesini konuşturan paslar attı, golle sonuçlanan atakların başlangıcında yer aldı. Ancak henüz skora doğrudan katkı veremeyen Mesut Özil için Trabzonspor maçı büyük bir şans.



TARAFTAR ÇOK GÜVENİYOR



Herkesin beklentisi, Mesut'un sezonun kader maçında ipleri eline alması, sergileyeceği performansla takımına galibiyeti getirmesi. Kısacası Trabzonspor maçı, tecrübeli oyuncunun kendisini göstermesi için tam zamanı. Dünyaca ünlü yıldız, taraftarın bu karşılaşma öncesi en güvendiği isim konumunda.



