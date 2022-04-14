Mesut Özil için kader zirvesi!

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

26 MAÇTA 11 GOLE ETKİ

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Mesut Özil ile kritik görüşme gerçekleştirilecek.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mesut Özil'in menajer Erkut Söğüt, Fenerbahçe ile Mesut Özil'in durumunu görüşmek için 17 Nisan'da görüşmeye gelecek.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Henüz Mesut ile konuşmadım. Bu karar çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir" ifadesini kullandı.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol atıp 2 asist yaptı.