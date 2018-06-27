Mesut Özil için flaş sözler! ''Ben olsam bırakırım''

'nın Türk asıllı yıldızı'in babası Mustafa Özil, oğluna yapılan eleştirileri değerlendirdi. Mustafa Özil, Almanya Futbol Federasyonu yönetiminin parçası olan Oliver Bierfhoff'un yaptığı son açıklamalar hakkında da yorumlarda bulundu. Bild'e yaptığı açıklamalardan derlediklerimiz...Mustafa Özil, Bierhoff hakkında, "Yaptığı açıklamalar şaka gibiyidi. Sadece kendi kıçını kurtarmak istiyordu, Mesut'a hiç sahip çıkmadı. Ben de Erdoğan ile fotoğraf çekilmesinin kötü bir fikir olduğunu kabul ediyorum ama bence herkes bu haraketinin siyasi bir anlam içermediğini anlaması lazımdı. Erdoğan gibi önemli bir adam sizi davet ettiğinde, nezaket olarak kabul etmeniz çok normal bir durum. Merkel ile de kaç kere fotoğraf çekildi kendisi, o fotoğraf onun Erdoğan destekçisi olduğunu göstermez. Bu olayın bu kadar büyütülmesi beni çok şaşırttı. Hem Joachim Low, hem Beirhoff, hem de federasyon başkanı Reinhard Grindel, bu olayı çözümlemek için hiçbir şey yapmadı. ifadelerinde bulundu.Mesut'un geleceği hakkında da konuşan Mustafa Özil, "Mesut hayal kırıklığı yaşıyor, o hakaret edilmiş ve kırgın hissediyor kendisini. Maalesef Almanya'da hala Türklere karşı önyargılı olan insanlar var. Almanya için 9 yıl oynamış bir futbolcu ve ülkesi için birçok öneli başarıya imza attı. Şimdi de takımının başarısız olduğu dönemde, günah keçisi olarak gösteriliyor. Ben onun yerinde olsam emekli olurdum." yorumlarını yaptı.Bu açıklamalarının ardından basının, "Mesut neden Türkiye yerine Almanya Milli Takımı'nda oynadı?" sorusunu yanıtlayan babası, "Benim ailem 50 yıldır burada yaşıyor. Mesut, Gelsenkirchen doğumlu. Neden sadece tatillerinde gittiği bir ülkenin milli takımında oynasın? Bence Mesut 80% Alman ve 20% Türk." şeklinde cevap verdi.Mesut Özil'in neden Erdoğan ile fotoğrafının yayınlanmasından sonra açıklama yapmadığı yönündeki soruları yanıtlayan Mustafa Özil, "Artık kendini her seferinde savunmak için açıklama yapmak istemiyor. Her zaman, kazanınca takım olarak kazanıyoruz ama kaybedersek, Mesut maçı kaybettiriyor." açıklamasında bulundu.Son olarak, "Mesut niye İlkay'dan fazla eleştirildi?" sorusuna cevap veren Mustafa Özil, "Kaba gibi duyulmak istemiyorum ama İlkay sadece 27 kez milli formayı giymiş bir isim, Mesut ondan daha büyük bir oyuncu. İnsanlar, büyük futbolcularla uğraşıyor çünkü onların haberleri gazeteler için daha iyi." şeklinde bir yanıt verdi.