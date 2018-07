- Arsenal Kulübünden "Mesutlu" paylaşımlar

- Dünyaca ünlü yazardan destek mesajı

- ZMD Başkanı: "Bu tutum tahrip edici ve alçakçadır"

- Federasyon başkanı Grindel'e istifa baskısı arttı

- Alman siyasetçi, Höeness'e sert çıktı

- "Kick it out" harekete geçti

- Türk siyasetçilerden destek

ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya'da ırkçı ve ayrımcı saldırıların hedefi olan Türk asıllı futbolcuyalnız bırakılmadı.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut'in maruz kaldığı ırkçı ve ayrımcı saldırılardan bahsederek Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklaması üzerine dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.Mesut Özil'in kararını duyurmasının ardından farklı ülkelerin sporcuları, sanatçıları ve siyasetçileri destek mesajları paylaştı.Dünyaca ünlü futbolculardan Almanya Milli Takımı'nın Gana asıllı savunma oyuncusu, Mesut'a ilk destek veren isimlerden oldu. Boateng, sosyal medyadan Mesut Özil ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "Seninle olmak büyük mutluluktu abi" ifadelerini kullandı.Tecrübeli futbolcunun Arsenal'den takım arkadaşı İspanyol sağ bek, Mesut Özil'in yayımladığı metni de eklediği paylaşımında, "Ülkesi için saha içi ve dışında çok şey yapmış birine böyle saygısızca davranmak gerçeküstü. Bravo Mesut. Bu davranışa karşı göğüs germen harika." ifadelerine yer verdi.Bir dönem Galatasaray forması giyen eski Alman Milli Takımı futbolcusu, Instagram hesabından, 2014 FIFA Dünya Kupası zaferini kutladıkları bir fotoğrafı, "Asla unutmayacağımız tarihi bir gece. Daima dünya şampiyonuyuz." notuyla paylaştı.Podolski, paylaşımına ayrıca "Çoğu zaman beraber kazandık, bazen de başaramadık. Sonuçta futbol bu... Seninle takım arkadaşı olmak her zaman büyüleyiciydi. Eğlenceli ve kahkaha dolu anlar paylaştık. Daha da paylaşacağımıza eminim. Her zaman mutlu ol ve pozitifliğini koru." notunu düşerek Mesut'a destek oldu.Arsenal ve Trabzonspor'un eski İngiliz yıldızı, sosyal medya hesabından Türk asıllı futbolcuyla ilgili bir paylaşım yaparak şunları kaydetti:"Bravo Mesut Özil. Ayrımcılığın dünyada ve futbolda yeri olmamalı. Sen Almanya'nın kupalar kazanmasına yardım ettin ama şimdi sana doğru döndüler. Kim olduğun ve kökeninle gurur duymalısın."İngiltere Milli Takımı'nın ve Manchester United'ın eski yıldızı, Twitter paylaşımında Mesut Özil'in yayımladığı metne yer vererek, "Çok büyük saygı." yazdı.İngiltere'nin ünlü kulüplerinden Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal de yıldız oyuncuyla ilgili paylaşımda bulundu.Sosyal medyadaki son iki günkü iletilerinde çoğunda Mesut Özil'in fotoğraflarına yer veren kulüp, takımın bir arada yer aldığı fotoğrafı, "Bu kadar özel bir kulüp olmamızın nedeni çeşitliliğimiz. Birlikte, herkes için Arsenal." ifadeleriyle paylaştı.Mesut Özil'e bir destek mesajı da dünyaca ünlü Brezilyalı roman ve söz yazarı'dan geldi."Simyacı" gibi dünyaca tanınmış bir çok esere imza atan Coelho, Özil'in açıklamasına atıfta bulunarak, "Okumaya değer bir metin: 'Kaybettiğimizde göçmendim.' Özil, geçmişte ve şimdi ne olduğu hakkında ne söylerlerse söylesinler, daima kazanan sen olacaksın." şeklinde görüş belirtti.Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek, Mesut Özil'e karşı yapılanların tahrip edici ve alçakça olduğunu belirtti.Alman basınına açıklamalarda bulunan Mazyek, "Dünya şampiyonu ve en iyi oyuncularımızdan birinin üzerine yağan daha önce benzeri görülmemiş bir saygısızlık, ön yargı ve ırkçılıktan beslenen bu tutum tahrip edici ve alçakçadır." diye konuştu.Mazyek, "Şu anda Mesut'a karşı saygısızlık, yargılama ve ırkçılığa dair konuşulanların bir benzeri yok, korkunç." açıklamasında bulundu.Almanya kamuoyunca birçok siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Mesut Özil'e destek olan mesajlar verirken, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'e de tepki gösterdi.Alman basınında yer alan haberlerde, Grindel ve Almanya Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff'un istifa etmesi gerektiği yorumları yapıldı.Mesut Özil'in, "Grindel gibiler için kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim" sözlerinin aktarıldığı haberlerde, "Mesut Özil'in doğrudan Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Rheinhard Grindel'i eleştirmesi sonrası Grindel üzerindeki istifa baskısı arttı." ifadeleri kullanıldı.Alman siyasetçi Renate Künast da Mesut Özil'i eleştiren Bayern Münih Kulübü Başkanı Uli Höeness'e ağır ifadelerle yüklendi.Mesut Özil hakkında, "Mesut, zaten yıllardır çok kötü oynuyordu. Şimdi de Grindel, Löw, Bierhoff mu suçlu?" şeklindeki açıklamalar yapan Höeness'in geçmişte vergi kaçırma sebebiyle hapis yatmasını hatırlatan Künast, "İşlediği suça rağmen, yanaklarını bu kadar şişirip ağız dolusu konuşmamalı. Vergi kaçakçılığı hoş görülebilir bir suç değil." şeklinde konuştu.Futbolda ırkçılığa karşı mücadele yürüten en önemli organizasyonlar arasında yer alan "Kick it out" da Mesut Özil'e destek verdi.Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Mesut Özil'e yapılanların utanç verici olduğu vurgulanarak, "Özil'e destek vermek için Arsenal ile temasa geçtik. Ona milli takım kariyerini sonlandırma kararını aldırtanlar, kendinden utanmalıdır. Eylemi, birden fazla ülke vatandaşı olduğu için ırkçılığa maruz kalan futbolculara cesaret verici bir örnek olmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.Almanya'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından Mesut Özil'in Alman medyası, bazı taraftarca ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel tarafından sert ve haksız eleştirilere maruz kaldığı ve bu durumun kaygı verici olduğu da belirtildi.Mesut Özil'in Almanya'da maruz kaldığı ırkçı ve ayrımcı saldırılar, Türkiye'de de geniş yankı buldu.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 milyon Türk vatandaşının Mesut Özil'in arkasında olduğu belirtti. Kasapoğlu, açıklamasında özetle şunları kaydetti:"Yaşadığı ülkeye vefa ile emek vererek futbol hayatını başarıyla sürdüren Özil'in, anavatanına duyduğu sevgi ve Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdiği saygı sebebiyle maruz kaldığı muamele, Özil için ne kadar şeref vesikası ise bu saldırıya arka çıkan herkes için utanç vesilesidir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak dünya ölçeğinde bir futbolcu olan Mesut Özil'i 81 milyon vatandaşımız adına bağrımıza basıyor, bu onurlu ve asil duruşu sebebiyle kendisini gönülden tebrik ediyoruz."Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil'i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun." ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, tecrübeli futbolcunun açıklaması ve milli takımı bırakmasıyla ilgili, " Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı." değerlendirmesinde bulundu.Eski Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ise, "Mesut Özil, yaptığı açıklamayla Almanya'da en beklenmedik yerlerden türeyen ırkçı ve İslam düşmanı yaklaşımlara ayna tuttu. Ve herkese gerçek insanlık değerlerini çok sağlam bir yaklaşımla anlattı." açıklamasını yaptı.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasına ilişkin, "Bu onurlu ve cesur kararı için Mesut Özil'i tebrik ediyor ve alnından öpüyoruz. Bu duruş, dünyadaki ırkçı faaliyetlerin ve din hürriyetlerine karşı saldırıların da azalmasına sebep olur diye ümit ediyoruz." dedi.Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve "Asrın Güreşçisi" lakaplı olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli sporcu Hamza Yerlikaya, "Mesut Özil'i dik duruşundan dolayı kutluyorum. Bir dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf karesinde yer aldığı için böyle bir ırkçılığa maruz kaldı. Biz Türkiye olarak Mesut'un yanındayız." diye konuştu.Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu, spor kulüpleri ve sporcular, yaptıkları açıklamalarla Mesut Özil'e destek verdiklerini bildirdi.