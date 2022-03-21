Mesut Özil hayal kırıklığı yarattı

Fenerbahçe'de Konyaspor karşısında as kadroda sahaya çıkan Mesut Özil, etkisiz kalınca maçın ikinci yarının başında yerini Pelkas'a bıraktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil hayal kırıklığı yarattı
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21 Mart 2022 11:22
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, geçen hafta Alanyaspor maçında oynadığı futbolla alkış toplayan Mesut Özil'i Konyaspor'a karşı yine ilk 11'de sahaya sürdü.

Kadıköy'de 2022 yılında ilk kez as kadroda sahaya çıkan yıldız oyuncu, etkisiz kalınca, ikinci yarının başında yerini Pelkas'a bıraktı.

Taraftarların performansı nedeniyle ıslıkladığı tecrübeli futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca hiç şut girişiminde bulunamazken bir isabetsiz orta yaptı. 

 

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