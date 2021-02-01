"Mesut Özil, Hatayspor maçı kadrosunda olacak"

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile Süper Lig'de oynayacağı karşılaşmada Mesut Özil'in de kadroda olması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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'Mesut Özil, Hatayspor maçı kadrosunda olacak'
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01 Şubat 2021 01:48
Süper Lig'de salı günü Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, dünyaca ünlü yıldızın, Hatayspor maçının kadrosunda olacağı ortaya çıktı.

Mesut Özil'le ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen, "Mesut Özil ile görüştük. Hatayspor maçında kadroda olacak." dedi.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'le ilgili sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "Fırsat olursa, duruma göre ve hoca da uygun görürse 15-20 dakika oynayabilir." diye konuştu.





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