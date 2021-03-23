Mesut Özil gün sayıyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Antalyaspor maçında bileğinden sakatlanmış ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Bir süre koltuk değnekleriyle yürüyen, geçen hafta bireysel çalışmalara başlayan Mesut Özil, bir an önce takıma dönmeye kararlı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, arkadaşlarının izinli geçireceği 3 gün boyunca Samandıra'ya giderek çalışmalarını sürdürecek.
Bir süre koltuk değnekleriyle yürüyen, geçen hafta bireysel çalışmalara başlayan Mesut Özil, bir an önce takıma dönmeye kararlı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, arkadaşlarının izinli geçireceği 3 gün boyunca Samandıra'ya giderek çalışmalarını sürdürecek.