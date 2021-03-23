Mesut Özil gün sayıyor

Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Mesut Özil, bir önce takıma dönmeye kararlı.

, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil gün sayıyor
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23 Mart 2021 11:53
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Antalyaspor maçında bileğinden sakatlanmış ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Bir süre koltuk değnekleriyle yürüyen, geçen hafta bireysel çalışmalara başlayan Mesut Özil, bir an önce takıma dönmeye kararlı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, arkadaşlarının izinli geçireceği 3 gün boyunca Samandıra'ya giderek çalışmalarını sürdürecek.



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